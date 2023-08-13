سعود عبدالعزيز



كشفت الإحصائية الصادرة من الإدارة العامة للمرور والتي يرأسها اللواء يوسف الخـدة في الفتـــرة مــــن 5 - 11 الجاري عن تحرير 27222 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 20 حدثا للقيادة بدون رخصة سوق، تمت إحالتهم الى نيابة الأحداث، كما أحيل الى نظارة المخالفة 37 مخالفا على خلفية مخالفات جسيمة ووافد الى الإبعاد الإداري لقيادة مركبة من دون رخصة قيادة.



وأظهرت الإحصائية التي كانت ثمار حملات مرورية وانتشار أمني لافت لدوريات المرور عن إحالة 295 مركبة و29 دراجة الى كراج حجز المركبات وضبـــط 44 مركبة مطلوبة وضبط 4 مركبات مبلغ عن سرقتها وتوقيف 22 مخالفا لقانون الإقامة إلى جانب إحالة ضبطية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.