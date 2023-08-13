محمد الجلاهمة



أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة وافد عراقي إغراق السوق المحلي بمليون حبة مخدرة. وقال مصدر امني، ان معلومات وردت الى رجال المكافحة بأن وافدا عراقيا غادر الكويت قبل أسبوعين بصدد تهريب كمية ضخمة من الحبوب، وعليه تم انتظار الوافد لدى وصوله البلاد عبر منفذ العبدلي وجرى تفتيش مركبته بشكل دقيق وتم العثور على الحبوب المخدرة التي قام بإخفائها في عدة أماكن مختلفة بالسيارة.



وقال المصدر إن المخدرات أخفيت كميات كبيرة منها بمحرك المركبة بطريقة مبتكرة، وقد أحيل المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة بتهم جلب مؤثرات عقلية بقصد الاتجار.