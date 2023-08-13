منصور السلطان



أسفر التعاون والتنسيق بين قطاع الأمن الجنائي وقطاع الأمن العام، عن ضبط مصري وهندي يتاجران بالخمور المستوردة خلال كمين نصب لهما في منطقة صباح السالم وبحوزتهما 206 زجاجات خمر مستوردة. وبحسب مصدر أمني، فإن معلومات وردت إلى رجال الأمن العام تفيد بأن وافدا هندي الجنسية يروج الخمور المستوردة في نطاق محافظة مبارك الكبير، فتم التنسيق مع رجال مباحث مخفر صباح السالم ليتم إرسال مصدر سري والاتفاق على شراء 6 زجاجات خمر، وخلال عملية التسلم تم ضبطهما، وأرشدا عن بقية الخمور. من جهة أخرى، أوقف رجال دوريات إسناد مديرية أمن الأحمدي 9 آسيويين لإدارة مصنعين للخمور المحلية وعثر داخل الوكرين على براميل مليئة بالخمر ومواد تدخل في التصنيع وأدوات خاصة بالتجزئة والتقطير.