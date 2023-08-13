تواصلت جهود وزارة الداخلية للحد من قضايا الاتجار في المواد المدعومة، سواء كانت تموينية أو ديزل، وذلك بضبط 5 وافدين خلال الـ 48 ساعة الماضية للاتجار بهذه المواد، في مخالفة صريحة للقانون والتلاعب في المواد التي تقوم الدولة بدعمها. وبحسب مصدر أمني، فإن رجال مباحث الجليب ضبطوا وافدين مصريين في بيت عربي عثر فيه على كميات كبيرة من المواد التموينية المدعومة، كما ضبط قطاع الأمن الجنائي نحو 5 أطنان من المواد التموينية بتوقيف آسيوي اعترف بأنه كان بصدد تهريب المواد إلى موطنه، وجار التحقيق مع الوافد للوقوف على شركائه الذين ساعدوه في الحصول على هذه المواد، كما ضبط رجال مباحث الجهراء وافدين يتاجرون في الديزل المدعوم.