سعود عبدالعزيز



بأمر من وكيل نيابة العاصمة، جرى تسجيل قضية تبادل بالضرب بين «بدون» من جهة وعراقية و«بدون» آخر باعتبارها جناية، وذلك بعد الاطلاع على تقارير طبية قدمها المتشاجرون في ملف القضية التي جرى تسجيلها في مخفر منطقة الدسمة تحت عنوان تبادل ادعاء بالضرب.



وبحسب مصدر أمني، فإن «بدون» من مواليد 1989 قال إنه تشاجر مع عراقية من مواليد 1995 وشاب كان برفقتها من مواليد 1997 مقابل محل للعصير، فيما تبادل طرفا القضية الادعاء بأنه المجني عليه، وقدم الأشخاص الثلاثة تقارير طبية تفيد من خلالها بوقوع اصابات تستلزم علاجا لاكثر من 21 يوما، وهو ما دعا الى تصنيف القضية كجناية.