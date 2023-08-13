عبدالعزيز جاسم



يواصل الفريق الأول لكرة في القادسية تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية بمعسكره المقام في مدينة الإسكندرية، وذلك استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز 24 الجاري، حيث سيواجه الأصفر الوافد الجديد لدوري الأضواء خيطان في الجولة الأولى من البطولة.



وكان القادسية قد حقق الفوز على دبا الحصن الإماراتي 2-1، سجل للأصفر خالد إبراهيم والتونسي يوسف بن سودة.



من جهته، أشاد إداري الفريق شاكر الشطي بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في مباراة دبا الحصن بعد أن تمكن الأصفر من تحقيق الفوز وتقديم أداء أفضل من المباراة الأولى أمام سبورتنج المصري من الناحيتين الفنية والبدنية، مشيرا إلى أن المنافس يمتلك لاعبين محترفين مميزين، ما ساهم في رفع رتم المباراة بدنيا وهو أمر استفاد منه اللاعبون كثيرا قبل انطلاق الموسم.



وأشار الشطي إلى أن القادسية يستعد حاليا لمواجهة زد المصري غدا، الذي يعتبر من الفرق المتطورة وتمكن من الصعود إلى دوري المحترفين المصري، لذلك سنسعى إلى تقديم أداء أفضل من المواجهتين السابقتين قبل العودة إلى البلاد فجر الثلاثاء لإكمال خطة الإعداد الثالثة قبل مواجهة خيطان.