مبارك الخالدي



تعاقدت إدارة النادي العربي مع الجناح النيجيري انايو إيوالا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قادما من فريق شباب بلوذ داد الجزائري.



ويمتاز اللاعب البالغ من العمر 24 عماما بالمهارة والسرعة، ومثل عدة أندية نيجيرية كما لعب لفريق الترجي التونسي وحقق معه كأس السوبر وبطولة الدوري مع فريق بلوذ داد الجزائري 2022-2023، وسبق له تمثيل منتخب بلاده وفي رصيده 5 مباريات دولية. وبحسب تقارير إعلامية، تقدر صفقة انتقال النيجيري إيوالا للأخضر بـ 500 مليون يورو. وكانت إدارة النادي قد دعمت صفوف الفريق بالتعاقد مع المغربي حمزة خابا والسنغالي ممادو ثيام والعاجي عثمان واتارا والجزائري محمد بوشار. إلى ذلك، عادت إلى البلاد أمس بعثة الأخضر قادمة من تركيا بعد انتهاء معسكر الفريق هناك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد والذي سينطلق 24 الجاري، حيث خاض العربي 4 مباريات ودية خسر من فريق الخلود السعودي 2-1، ومن فريق أهال من تركمانستان 1-0، ومن فريق الفيصلي السعودي 2-1، وأخيرا تعادل مع فريق الملعب التونسي 1-1. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته المحلية منتصف الأسبوع الجاري بعد راحة قصيرة، حيث يبحث الجهازان الفني والإداري عن مباراة ودية مع أحد الفرق المحلية.