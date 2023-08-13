يحيى حميدان



تبحث إدارة نادي الكويت عن إيجاد محترف أجنبي بديل للمغربي مهدي برحمة خلال الفترة الحالية قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية أواخر الشهر الجاري، وذلك بعد إصابته خلال فترة التحضيرات.



وتعرض برحمة للإصابة في الغضروف قبل مشاركة «الأبيض» في كأس الملك سلمان للأندية العربية في السعودية، إلا أنه عقب إجراء العملية الجراحية تبين حاجته لوقت طويل في مسألة التأهيل واستجابته للعلاج، وعليه فإن الجهاز الفني للفريق الكويتاوي بقيادة المدرب الصربي بوريس بونياك يرى أنه بحاجة إلى محترف آخر لتفادي دخول الموسم الجديد الذي سينطلق يوم 24 الجاري بنقص أحد المحترفين في مركز مهم وهو الارتكاز.



وتفاوض إدارة الكويت حسب وسائل إعلام مصرية محترف الأهلي، الجزائري أحمد قندوسي، لضمه في الفترة الحالية والاستفادة من جهوده في رحلة «الأبيض» نحو الحفاظ على لقب دوري «زين» الممتاز والمنافسة على بقية البطولات المحلية الأخرى.