هادي العنزي



تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل مع نظيره «زد» المصري 1-1 في ثالث مبارياته الودية التي أقيمت على ملعب «كينغز رانش»، في معسكره التدريبي بمدينة الإسكندرية بمصر، وقد تغلب في الأولى على «فاركو» 1-0، وتعادل في الثانية مع «سبورتنغ» المصري 1-1.



ومن المقرر أن يخوض «الأشاوس» مباراة رابعة وأخيرة، قبل العودة إلى الكويت 17 الشهر الجاري تحضيرا لانطلاق منافسات دوري زين للدرجة الممتازة المقرر لها 24 منه، وحرص مدرب الفحيحيل فراس الخطيب في المباراة الودية الثالثة على إشراك اللاعبين الأكثر جاهزية بالفريق. إلى ذلك، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل من نظيره مسيمير القطري 0-1 في ثاني مبارياته الودية في معسكره التدريبي بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد مباراته الأولى مع الوعب القطري، التي خسرها أيضا بذات النتيجة (0-1).



ويتوقع أن يلعب الساحل بقيادة مدربه الوطني محمد العزب مباراتين وديتين أخريين قبل عودته إلى البلاد المقرر لها 18 الجاري، حيث يسعى «أبناء أبو حليفة» إلى العودة إلى الدوري الممتاز، بعدما هبطوا إلى دوري الدرجة الأولى نهاية الموسم الماضي.