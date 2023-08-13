نجحت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا المصري، في الحصول على خدمات عمار حمدي لاعب وسط الأهلي لمدة موسم واحد علي سبيل الإعارة، ليعزز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



ولعب عمار حمدي معارا الموسم الماضي إلى نادي الاتحاد السكندري، لكن «زعيم الثغر» لم يجدد الفترة لموسم آخر، ولحق عمار بزميله السابق المدافع سعد سمير الذي انضم بدوره إلى سيراميكا في صفقة انتقال حر لمدة عامين، بعدما قرر الأهلي فسخ تعاقده مع اللاعب بالتراضي.



من جهته، أعلن نادى بيراميدز عن التعاقد مع لاعب منتخب مصر مهند لاشين قادما من صفوف نادي فيوتشر، ليصبح رابع صفقات بيراميدز المعلن عنها رسميا بعد يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر والكونغولي فيستون مايلي، وتم الاستقرار على رحيل 8 لاعبين من الفريق، جاء أولهم التونسي فخر الدين بن يوسف عقب نهاية عقده.



وتضم قائمة الراحلين عن بيراميدز أيضا كلا من: حارس المرمى أحمد دعدور، وعبدالله مجدي، ومحمود عبدالعاطي (دونغا)، وهشام محمد، ومحمد صادق، وكريم الطيب، والفلسطيني محمود وادي. وفي السياق ذاته، توصل نادي فيوتشر لاتفاق نهائي مع البرتغالي ريكاردو فورموسينيو لتولي قيادة الفريق بداية من الموسم الجديد ليحل خلفا للمصري علي ماهر الذي تولى قيادة المصري البورسعيدي.



ودفع فيوتشر في الساعات القليلة الماضية قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البالغة 150 ألف دولار لصالح فريق ذا سترونجست البوليفي.