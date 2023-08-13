افتتح فيلم وثائقي عن العلاقات الوثيقة التي نمت بين فناني موسيقى الروك في سراييفو وفرقة الروك الأيرلندية «يو2» خلال حصار العاصمة البوسنية من عام 1992 إلى 1995 مهرجان سراييفو السينمائي السنوي بحضور بونو وذي إيدج العضوين في فرقة «يو2».



وبعد أن أسست مجموعة من عشاق السينما مهرجان سراييفو السينمائي قبيل نهاية حرب البوسنة، أصبح أكبر فعالية من نوعها في جنوب شرق أوروبا، ويعرض 235 فيلما هذا العام.



ويصور فيلم «كيس ذا فيوتشر» من إنتاج نجمي هوليوود مات ديمون وبن أفليك إصرار الموسيقيين الشباب في سراييفو على إيجاد مهرب من أهوال الحرب من خلال إقامة حفلات موسيقى الروك في قبو أكاديمية الفنون المسرحية.



وشاركت في الجهود فرقة «يو2»، التي كانت واحدة من أشهر الفرق الموسيقية في العالم في ذلك الوقت، بعد أن أقنعها أحد عمال الإغاثة بإطلاق روابط مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية مع سراييفو خلال جولتها الموسيقية الأوروبية في عام 1993.



وبعد انتهاء حرب البوسنة في عام 1997 أقامت الفرقة حفلا موسيقيا ضخما في سراييفو اختتمه بونو بحث الجماهير على «تقبيل المستقبل».



كما تم استخدام قبو الأكاديمية كسينما ارتجالية في زمن الحرب، حيث كانت تعرض الأفلام التي يتم تهريبها إلى المدينة من قبل زوار أجانب مع نشر أخبار العروض شفهيا.



وحرصا على سلامة رواد السينما، قام المنظمون بحفر حفرة في الجدار حتى يتمكن الجمهور من الدخول إلى الطابق السفلي دون التعرض لخطر القناصة.