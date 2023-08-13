احتفل آلاف الأشخاص في نيويورك بالذكرى الخمسين لنشأة موسيقى الهيب هوب، في حفلة موسيقية ضخمة أقيمت في أحد ملاعب البيسبول في برونكس، أحياها مغنو هيب هوب بارزون منهم رن دي إم سي وسنوب دوغ، واستمرت حتى ساعات متأخرة من مساء الجمعة.



ولأكثر من ثماني ساعات، احتفل سكان نيويورك وعدد كبير من السياح بخمسة عقود من الموسيقى التي نشأت في 11 أغسطس 1973 وأثرت بصورة كبيرة على الثقافة والمجال الموسيقي.



ونشأ الهيب هوب عقب إقدام منسق الاسطونات المتحدر من جامايكا كلايف كامبل، المعروف بـ «دي جاي كول هيرك»، في الطبقة السفلية من أحد مباني برونكس بنيويورك، على تشغيل قرص موسيقي على آلتين لقراءة الأقراص، ثم عزل تسلسل الإيقاعات وبثها عبر مكبرات صوت، موفرا ما يعرف بالـ «بريك بيت» الذي يشكل العنصر الأساسي في موسيقى الهيب هوب.



وكانت هذه الحفلة تتويجا لسلسلة من النشاطات المرتبطة بالهيب هوب أطلقت في نيويورك طوال الصيف، بينها جلسات لرسم الغرافيتي أو لممارسة البريك دانس، بالإضافة إلى حفلات جماعية وأخرى موسيقية.