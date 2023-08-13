

ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن الأمين العام بالإنابة د.فايز الظفيري دعا جميع رؤساء مراكز العمل بالجامعة إلى ضرورة الالتزام بتثبيت أماكن الأثاث في مرافق مباني مدينة صباح السالم الجامعية، لافتا إلى ضرورة الاستخدام الأمثل لمباني حرم مدينة صباح السالم الجامعية والمحافظة على مرافقها وما تحتويه من أثاث وتجهيزات ومعدات وأنظمة مختلفة.



وبينت المصادر انه في إطار الحفاظ على جاهزية مرافق مدينة صباح السالم الجامعية دعت الأمانة العامة بجميع مراكز العمل والكليات والإدارات بالجامعة الى ضرورة الالتزام بأماكن الأثاث طبقا للمخططات المعمارية المعتمدة وأيضا السعة المكانية لقاعات وفصول مباني مدينة صباح السالم الجامعية طبقا للأعداد المعتمدة وذلك لضمان المحافظة على مكونات المبنى بحالة جيدة ولربط بيانات المبنى من مساحات ومنشآت مع قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية لتسهيل عمليات الصيانة والمتابعة والتشغيل لمرافق مدينة صباح السالم الجامعية.