أسامة أبو السعود



أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة قرارا وزاريا برفع مستوى فئة المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المرتبطة بأعمال القضاء، ويبلغ عددهم 753 موظفا.

وتضمن القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، «يرفع إلى المستوى والفئة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من تاريخ الرفع الموضح قرين اسم كل منهم، وذلك على النحو التالي: أولا: الموظفون الذين يتقاضون المكافأة بمستوى (ب) جامعي، ومستوفون للرفع للمستوى (أ) جامعي، وتبلغ فئة المكافأة 890 دينارا.

ثانيا: الموظفون الذين يتقاضون المكافأة بمستوى (ب) دبلوم - ثانوي ومستوفون للرفع لمستوى (أ) دبلوم - ثانوي، وتبلغ فئة المكافأة 275 دينارا.

ثالثا: الموظفون الذين يتقاضون المكافأة بمستوى (ج) جامعي ومستوفون للرفع للمستوى (ب) جامعي، وتبلغ فئة المكافأة 570 دينارا.

رابعا: الموظفون الذين يتقاضون المكافأة بمستوى (ج) دبلوم - ثانوي ومستوفون للرفع للمستوى (ب) دبلوم - ثانوي، وتبلغ فئة المكافأة 210 دنانير.

وختم قرار وزير العدل، بأنه «على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغه للجهات المعنية».