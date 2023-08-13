سار أرسنال وصيف الموسم الماضي على خطى مان سيتي حامل اللقب، فاستهل موسمه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بنتيجة إيجابية، اثر فوزه على ضيفه نوتنغهام فوريست 2-1 السبت.



وضمن أرسنال، الطامح لاحراز لقبه الأول في الدوري خلال عقدين، النتيجة بشكل كبير في الشوط الأول، بهدفين مبكرين لإدي نكيتياه بعد حركة فنية جميلة للبرازيلي غابريال مارتينيلي تخطى فيها مدافعين، وهز شباك الحارس الاميركي مات تيرنر العائد إلى ملعب الإمارات بعد تركه أرسنال هذا الأسبوع (26).



وأضاف الدولي بوكايو ساكا الثاني بتسديدة يسارية لولبية من موقعه المفضل على الجهة اليمنى (32)، في مباراة عاد فيها الى صفوف أرسنال قلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا بعد اصابته بظهره في مارس الماضي.



قلص البديل النيجيري تايوو أوونيي الفارق في الدقيقة 82، بيد ان أرسنال حافظ على النقاط الثلاث، على غرار «السيتي» الفائز الجمعة في افتتاح الدوري على أرض بيرنلي 3-0، بينها هدفان لمهاجمه الفتاك النرويجي إرلينغ هالاند.



وتعرض أرسنال لصفعة مطلع الشوط الثاني، مع اصابة ظهيره الايسر الجديد الهولندي يوريين تيمبر بقدمه اليمنى دون اي احتكاك مع الخصم (50).



وتأخرت المباراة نصف ساعة بعد مشكلات في برنامج التذاكر الالكترونية ترك عشرات الآلاف من المتفرجين غير قادرين على الجلوس في مقاعدهم في الوقت المحدد للمباراة.