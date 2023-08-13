

حقق فريق برايتون فوزا كبيرا على ضيفه لوتون تاون بنتيجة 4-1 41 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب «فالمر»، في إطار الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل رباعية برايتون كل من سولومون مارش (36)، وجواو بيدرو (71)، من ركلة جزاء، وسيمون ادينجرا (81)، وايفان فيرجسون (95)، بينما احرز كارلتون موريس الهدف الوحيد للقادم الجديد إلى الدوري الانجليزي في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.



وحصد برايتون أول ثلاث نقاط له في «البريمييرليغ» ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن كل من مان سيتي، وأرسنال وفولهام وكريستال بالاس، بينما أصبح لوتون من دون أي رصيد من النقاط في المركز قبل الأخير.



وفي مباراة أخرى، أقيمت في التوقيت نفسه وفي الجولة نفسها، سجل إيفرتون بداية متعثرة بعد خسارته على ملعبه بهدف دون رد من ضيفه فولام، وسجل هدف المباراة الوحيد بوبي ريد (73)، كما حقق كريستال بالاس الفوز على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدف نظيف سجله اللاعب اودسون ادوارد (49).



وتعادل فريق بورنموث مع ضيفه وست هام يونايتد 1-1، تقدم جارود بوين لوست هام (52)، وعدل دومينيك سولانكي النتيجة لبورنموث (82)، ليحصد كل فريق نقطة ويتواجدان في المركزين السادس والسابع.