ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة من «الديوان» وعبر القنوات الرسمية

نسأل الله تعالى أن يديم على سمو الأمير موفور الصحة والعافية وأن يحفظ سموه من كل مكروه



جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: «ردا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، لعارض صحي طارئ أدخل على إثره المستشفى، فقد أكد الديوان الأميري ألا صحة إطلاقا لمثل هذه الأخبار الكاذبة، وأن حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، بخير ولله الحمد والمنة ويتمتع بصحة طيبة، مؤكدا ضرورة توخي الدقة فيما يتم تداوله أو نشره من أخبار غير معتمدة من الديوان الأميري وعبر القنوات الرسمية، سائلا المولى تعالى أن يديم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ سموه من كل مكروه».