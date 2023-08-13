قررت الحكومة العراقية رفع الحجب عن تطبيق تليغرام في البلاد بدءا من اليوم.



وذكر بيان لوزارة الاتصالات العراقية أمس، أن الوزارة «سترفع الحجب عن تطبيق تليغرام في العراق اعتبارا من اليوم الأحد بناء على توجيهات من الحكومة العراقية، وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الأمنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين، وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق».



وأوضح البيان أن وزارة الاتصالات العراقية «لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي، وإنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه».