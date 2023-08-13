نددت وزارة الخارجية الروسية امس بما وصفته بأنه «هجوم إرهابي» أوكراني على جسر القرم، قائلة إنه عرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر وتعهدت بالرد عليه.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان على تليغرام «لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية ولن تمر دون رد».



وقالت الوزارة في بيان «رصد الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب واعترضته أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الجو. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية».



وفي بيان نشر في وقت سابق على تليغرام، قال حاكم القرم الذي عينته روسيا سيرغي أكسيونوف إن أنظمة الدفاع الروسية المضادة للطائرات أسقطت صاروخين بالقرب من الجسر، وأضاف أن الجسر لم يصب بأذى.



وقال أكسيونوف في وقت لاحق إن هجوما صاروخيا ثالثا استهدف الجسر لكنه باء بالفشل. وكتب على تليغرام «شكرا لقوات الدفاع الجوي لدينا على المستوى العالي من الاحترافية واليقظة».



وأظهرت لقطات على حسابات روسية على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه جسر القرم وقد أحاط به الدخان.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن القوات الأوكرانية استهدفت جسر القرم وعددا من المواقع الأخرى التي لم تحددها في شبه جزيرة القرم امس في سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، دون وقوع إصابات أو أضرار.



وفي واقعة أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقت على شبه جزيرة القرم في وقت سابق امس.



وأضافت الوزارة على تطبيق تليغرام أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة للهجمات. وأوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 14 طائرة مسيرة في حين أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية ست طائرات.



في المقابل، أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك قصفت القوات الروسية امس لمنطقة نيكوبول التابعة للإقليم الواقع جنوب شرقي أوكرانيا ما أسفر عن تدمير 15 منزلا.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك قولها عبر منصة تليغرام «قصف العدو نيكوبول ثلاث مرات. سقطت ست قذائف مدفعية ثقيلة على المدينة».



من جهة اخرى، قالت وكالة أنباء محلية امس إن أوكرانيا، التي تسعى إلى فتح طرق ملاحية آمنة في البحر الأسود، بدأت في تسجيل السفن الراغبة في استخدام الممر الذي أعلنته.



ونقلت وكالة «إنترفاكس» الأوكرانية عن المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينتشوك قوله «التسجيل مفتوح الآن والمنسق يعمل بالفعل»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



وقال بليتينتشوك «بالطبع كل شيء سيحدث تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية. نبذل قصارى جهدنا لضمان الأمن».