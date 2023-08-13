أفادت تقارير اعلامية عن وقوع هجوم صاروخي «مجهول المصدر» استهداف القاعدة الأميركية في حقل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي.



وفيما تحدثت مواقع عن سماع دوي انفجار وتوجه سيارات اسعاف للمنطقة، نقل موقع «اثر» السوري المقرب من إيران نقلا عن مصادر أن الاستهداف تم بصاروخين، لافتة إلى أن بعد سقوط الصاروخين شهدت القاعدة حالة استنفار للقوات الأميركية في القاعدة ومحيطها.



من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن 3 صواريخ استهدفت القاعدة الأميركية، مشيرة إلى أن تلك القوات وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) استنفرت في المنطقة.



وتعرضت القاعدة الأميركية في حقل غاز كونيكو لأكثر من 3 استهدافات في عام 2023، وتعد القاعدة مركزا للتدريب وهبوط المروحيات.