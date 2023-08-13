وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتعزيز قوة الإطفاء بالعناصر البشرية من ذوي الخبرة العملية ممن لديهم خدمات وخبرات سابقة في قوة الإطفاء العام من المتقاعدين أو ممن انتهت خدمتهم، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين منهم في العودة لشرف الخدمة، وذلك للاستفادة من مسيرتهم العملية وللمساهمة في خدمة الوطن، حيث تم تعديل شروط الالتحاق بدورة إعادة الخدمة لمنتسبي قوة الإطفاء العام (ضباط الصف والأفراد)، وذلك بشرط أن يكون سن المتقاعدين أو من انتهت خدمتهم لا يتعدى 55 عاما دون النظر للمدة التي قضاها خارج الخدمة أثناء فترة التقاعد أو إنهاء الخدمة، وفقاً للإجراءات والشروط الخاصة المعمول بها .