أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس، عزم الاتحاد إطلاق منصة في موقعه الإلكتروني تتضمن أسعار أكثر من 139 ألف صنف معتمد في الجمعيات التعاونية لتمكين الجميع من معرفة الأسعار الحقيقية لجميع الأصناف في الجمعيات.

وقال الفارس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، إن المنصة تتيح للجميع الاطلاع على الأصناف المعتمدة في الجمعيات التعاونية ومن يجد صنفا مخالفا لما هو معتمد يقوم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك.

وأكد أن اتحاد الجمعيات التعاونية يحارب غلاء الأسعار والزيادات المصطنعة في فروع الجمعيات التعاونية حماية للطبقة المتوسطة والعاملة ودعما للقوة الشرائية.

وبين أن الاتحاد "لا يحارب التاجر الذي هو مواطن في النهاية لكن أولويتنا تثبيت الأسعار وتمكين الجميع من القدرة على الشراء".

وأضاف "نحن في اقتصاد مفتوح ومن ليست لديه القدرة على الاستمرار في تزويد الأسواق بالسلع فليخرج من السوق وليأتي غيره من ذوي الملاءة ووكلاء الأصناف ذات الجودة والسعر الأنسب".

وشدد الفارس على أن الاتحاد لن يدعم أي زيادة في الأسعار حتى ينخفض معدل التضخم وفق بيانات الدولة الرسمية وتكون هناك معالجة شاملة وعادلة للمواطن والتاجر من تبعات التضخم.

وقال الفارس إن (الجمعيات التعاونية) ينفذ جولات تفتيش دورية على الجمعيات لرصد أي منتج غير معتمد من الاتحاد ونحث الجمعيات على عدم دعمه أو بيعه لديها إلا بعد أن يدخل ضمن المنظومة الخاصة بالجمعيات واتحادها رسميا.

وأشار إلى أن الاتحاد يعمم دوريا على الجمعيات بضرورة الالتزام بتعاميم الاتحاد والقرارات الوزارية للحفاظ على أسعار السوق كما نحث الأسواق البديلة والموازية على بيع الأصناف بسعر الاتحاد حتى نحارب الغلاء