وجه النائب فارس العتيبي سؤالاً إلى وزير التعليم، قال في مقدمته لقد أثارت قرارات إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية للجامعات في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ردود أفعال متباينة بهذا الشأن ، وعليه أرجو افادتي بالآتي:

١- ماهي المعايير التي يتم بموجبها اعتماد جامعات خارج الكويت؟ وسبب سحب الاعتراف والاعتماد من تلك الجامعات؟ وهل السبب أستحدث أو نشأ بعد الاعتراف؟ وهل فتح تحقيق بالموضوع؟

٢- بيان المعايير التي يتم بموجبها يتم تحديد نسب وعدد قبول الطلبة في جامعة الكويت وفي البعثات الداخلية وبعثات الخارج؟ وهل تم ربطها بحاجة سوق العمل؟ وهل تم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية وهيئة القوى العاملة في هذا الشأن؟.

٣- بيان سبب تأخر صرف المستحقات الخاصة للطلبة المبتعثين اول ابتعاثهم لما بعد السفر منذ عام 2018 حتى تاريخ تقديم السؤال؟.

٤- صدر قرار بإيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في الأردن ومصر؟ يرجى تزويدنا بصورة من تقرير الوفد المرسل وفقا للقرارات الوزارية رقم 137 و145 لسنة 2023 وصورة من تقارير الوفود السابقة منذ عام 2016؟

5- بيان عدد العاملين في الملحقيات الثقافية في الخارج من حيث العدد والجنسية والمؤهلات العلمية؟

6- سبب تدني الكويت في المؤشرات الدولية كمؤشر رأس المال البشري الذي يصدره البنك الدولي وتقرير التنافسية العالمية والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي؟ مع بيان البرامج بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والجهات العالمية كاليونسكو والبنك الدولي وما تم فيها؟

7- تزويدي بمهام المجلس الأعلى للتعليم وماهي إنجازاته وما صرف عليه من مبالغ؟