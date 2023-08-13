ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد اليوم الأحد اجتماعاً أمنياً مع عدد من الوكلاء المساعدين وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس.

‏وفي بداية الاجتماع رحب الخالد بقيادات المؤسسة الأمنية، واستعرض مع الوكلاء المساعدين الأوضاع الأمنية في البلاد والخطط الموضوعة في هذا الشأن، متوجها ببعض الملاحظات لتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأي ظواهر سلبية.



‏ووجه بالاستمرار في تنفيذ الخطط الامنية التي تستهدف المخالفين والمطلوبين وتطبيق القانون على الجميع والتواجد الميداني وبذل المزيد من الجهد والعمل والتنسيق التام بين كافة القطاعات الامنية.



‏وأعطى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعض التعليمات والتوجيهات التي تساعد على دقة وانجاز العمل، مؤكداً ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها داعياً جميع منتسبي الوزارة إلى الاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية.