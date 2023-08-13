رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأحد، بتعيين المملكة العربية السعودية السفير نايف السديري، سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى فلسطين وقنصلا عاما بمدينة القدس.

وقالت الوزارة في بيان: "ان توقيت القرار يعكس اهتمام السعودية بالقضية الفلسطينية باعتبارها إحدى الأسس التي تعتمد عليها سياسة المملكة الخارجية عربيا وإسلاميا ودوليا".

واضاف البيان ان القرار يشكل امتدادا لمواقف السعودية التاريخية والأخوية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

واعربت الوزارة في البيان عن استعدادها للتعاون الكامل مع السفير السديري لتسهيل قيامه بمهامه الجديدة من اجل رفعة شأن العرب والمسلمين وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين السعودية وفلسطين.

وكان مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي تسلم يوم أمس السبت أوراق اعتماد السفير السديري كسفير فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى فلسطين على ان يسلم أوراق الاعتماد الاصلية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في القريب العاجل بحسب وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وقالت (وفا) ان ذلك جاء خلال استقبال الخالدي السديري بمقر السفارة الفلسطينية في العاصمة الأردنية عمان بحضور سفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.