أكد المدير العام لبلدية الكويت بالتكليف سعود الدبوس اليوم الأحد، نجاح حملة النظافة الوطنية التي أطلقتها البلدية تحت شعار (ديرتنا تستاهل) في رفع الوعي المجتمعي ميدانيا وإعلاميا خصوصا ما يتعلق بالنظافة والالتزام بقوانينها.

وشدد الدبوس في كلمته خلال حفل ختام الحملة ألقاها نيابة عن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على أهمية المحافظة على النظافة العامة "وهو دور كل مواطن ومقيم فالبيئة النظيفة حق إنساني للجميع".

وأشار في هذا الصدد إلى أهمية مساهمة الأفراد في المحافظة على النظافة العامة فهم العنصر الأساسي لتطور المجتمعات وهي مسؤولية مشتركة تضمن توفير وسط آمن ونظيف ومستدام.

ونوه بالمشاركة الفعالة للقطاعات الحكومي والخاص والتعاوني ومؤسسات المجتمع المدني في دعم حملة (ديرتنا تستاهل) التي استمرت شهرين وشملت المحافظات الست.

وذكر أن انطلاق حملة (ديرتنا تستاهل) ميدانيا تزامن مع توجيه مختلف القطاعات وفي مختلف فروع المحافظات للعمل بشكل حثيث وجاد انعكس في حجم الاستجابة لمختلف الشكاوى بشكل عملي وعاجل وترك أبلغ الأثر في إبراز فعالية هذا الدور.

ولفت إلى أثر الحملة في تعزيز ثقة المجتمع بكوادر و فرق العمل التابعة لبلدية الكويت في مختلف المحافظات مع التشديد على الالتزام بتأدية أدوارها بالشكل الأمثل.

وأثنى الدبوس على التعاون الكبير الذي قدمته وسائل الإعلام الكويتية للحملة إذ كان حضور أنشطة الحملة وأعمال بلدية الكويت على مستوى الإعلام واضحا ومؤثرا من خلال بث آخر مستجدات الحملة في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.