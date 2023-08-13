أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالتعاون مع إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة حولي بجولة ميدانية على تعديات أملاك الدولة والمخالفات على المحلات والأسواق.

وأكد مدير فرع بلدية حولي م.أحمد الهزيم أن الجولات التي قام بها الفريق الرقابي بالمحافظة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتا إلى ان الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق وتطبيق القانون.

وذكر الهزيم ان الجولات التي قام بها الفريق الرقابي بمنطقة السالمية على المحلات والأسواق أسفرت عن 30 مخالفة تنوعت ما بين نظافة عامة واستغلال مساحة وإعلانات مخالفة بالإضافة إلى رفع سيارة مهملة ووضع 4 إنذارات.

وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، مبينا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.