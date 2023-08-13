ثامر السليم

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالتكليف د.جاسم الاستاد، قرارا يقضي بإضافة 3 جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة يحق للطلبة الكويتين التسجيل والاتحاق فيها ببرامج البكالوريوس في تخصص طب البشري وهي كل من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بإمارة دبي وجامعة الخليج الطبية بإمارة عجمان بالاضافة الى جامعة خليفة بإمارة أبو ظبي، مشترطا أن البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، على أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى في الكلية التي تطرح هذا البرنامج ، كما يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت. ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقأ للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في دولة الكويت، على ان يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.