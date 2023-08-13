وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز، قال في مقدمة السؤال الأول منهما، نمى إلى علمنا أن وزارة الأشغال العامة قامت بطرح ممارسات الصيانة الجذرية للطرق الخاصة بكل المحافظات في الكويت، والتي تقدمت بها الوزارة بناء على رؤية وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز بتنفيذ هذه المناقصات من قبل شركات عالمية دون الحاجة لوكيل محلي، وأن الشركات التي تقدمت بعطاءاتها للمناقصة 6 شركات فقط، علمنا بأن عدد الشركات التي تم إقفال المناقصة عليها 11 شركة من أصل 30 شركة تم ترشيحها من قبل الوزارة للمناقصات المحدودة محل البحث.

وطالب بتزويده في السؤال الأول بما يلي:

1- آخر المستجدات حول الموضوع، على أن تكون متضمنة جميع الكتب والمراسلات بين كل من: وزارة الأشغال العامة، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، جميع الشركات التي تم ترشيحها للدخول في المناقصة المحدودة.

2- هل قامت وزارة الأشغال العامة بإعداد برنامج زمني لخطة الطرح والترسية والتنفيذ لكل العقود؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة ضوئية من البرنامج، وفي حال الإجابة بالرفض يرجي بيان الأسباب.

3- - ما الآلية التي تم من خلالها اختيار عدد 30 شركة للدخول في المناقصات المحدودة محل البحث؟

4- ما أسباب تأخر طرح الممارسات وتمديد الإقفال عن الوقت المصرح به من قبل وزير الأشغال العامة د. أماني بوقماز.

5- يرجى تزويدي بصورة ضوئية متضمنة أسماء الشركات التي تم إقفال المناقصة عليها.

6- يرجى تزويدي بصورة ضوئية متضمنة أسماء الشركات التي قامت بتقديم عطاءاتها للمناقصات محل البحث.

7-يرجي بيان ما إذا الشركات التي تقدمت بعطاءاتها للمناقصات محل البحث لديها وكيل محلي في الكويت أم لا.

8- يرجى تزويدي بصورة ضوئية متضمنة مقارنات بين قيمة عطاء كل شركة لكل مناقصة وبين الميزانية المرصودة لكل مناقصة.

9- يرجى تزويدي بنسخة ضوئية عن قرارات تشكيل اللجان المختصة بإعداد مستندات الطرح واللجان المختصة بدراسة وتقييم العطاءات؟

10- ما أسس المفاضلة لتقييم العطاءات الستة المقدمة لكل العقود، علما بأنكم قد سبق أن قمتم بالتصريح بأن تقييم العطاءات مبني على الجودة وليس أقل الأسعار.

11- ما هي احتمالية تنفيذ عقدين أو أكثر من نفس الشركة في آن واحد؟ علماً بأنه تم طرح 10 عقود والشركات التي تقدمت بعطاءاتها عددها 6 فقط.

12- ما هو التاريخ المتوقع للبدء بتنفيذ هذه العقود؟

13- يرجى بيان ما الجهة التي ستقوم بالإشراف على تنفيذ هذه العقود؟ وهل ستقوم وزارة الأشغال العامة بعملية الإشراف المباشر على الأعمال أثناء التنفيذ؟

وقال في مقدمة السؤال الثاني، لعملنا التام بأن هنالك عقودا عدة خاصة بالهيئة العامة للطرق في كافة أنحاء دولة الكويت تقوم بالإشراف عليها وزارة الأشغال العامة في الوقت الراهن، بعضها في مرحلة التصميم والدراسة وبعضها في مرحلة الترسية والبعض الآخر دخل حيز التنفيذ، كما أن هناك بعض العقود انتهت من مرحلة التنفيذ إلا أنها لا تزال تغطي أعمال الصيانة.

وطالب بتزويده في السؤال الثاني بالآتي:

1- آخر المستجدات ونسب الإنجاز حول مشاريع وعقود الهيئة العامة للطرق التي قمتم بإلغائها.

2- ما العقود التي ما زالت تغطي بند أعمال الصيانة لكافة الطرق في دولة الكويت؟

3- ما الآلية التي ستقوم من خلالها وزارة الأشغال العامة بالتعامل مع بنود أعمال الصيانة لكل العقود التي تم توقيعها من قبل، وذلك بما يحفظ حق الدولة والمال العام.

4- يرجى بيان ما إذا كان هنالك أي من الشركات الستة التي تقدمت بعطاءاتها لعقود الصيانة الجذرية للطرق الخاصة بكل المحافظات قائمة على تنفيذ أعمال ومشاريع الطرق في الكويت بالوقت الراهن؟ وما مصير بنود أعمال الصيانة المدرج في العقد الجاري تنفيذه من قبل الشركة ذاتها في الوقت الحالي؟