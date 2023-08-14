يستضيف مان يونايتد مساء اليوم نظيره ولفرهامبتون في ختام الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على ملعب «أولد ترافورد» المعروف بـ «مسرح الأحلام».



وبينما يستعد فريق «الشياطين الحمر» للموسم الثاني تحت إشراف المدرب الهولندي إيريك تن هاغ، يعيش «الذئاب» في حالة من التخبط بعد رحيل المدرب الإسباني جوليان لوبيتيغي بشكل مفاجئ بعد توليه المهمة منتصف الموسم الماضي، وتعويضه بالمدرب الانجليزي غاري أونيل.



ويمكن القول إن الموسم الأول لإريك تين هاغ كان ناجحا بفضل تحقيقه التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وصعود منصة التتويج بتحقيق كأس الرابطة الإنجليزية.



وقد تمكن يونايتد من إنهاء الموسم الماضي بالمركز الثالث بفضل سجل دفاعي متميز داخل قواعده، حيث استقبلت شباكه 10 أهداف في الدوري أمام جماهيره طوال الموسم، ولم يهزم فريق تين هاغ إلا مرة واحدة فقط في أولد ترافورد في الدوري الموسم الماضي، على الرغم من أن تلك الهزيمة جاءت في الجولة الافتتاحية ضد برايتون، مما قد يثير الخوف بين المشجعين.



وعلى الجانب الآخر، يمر ولفرهامبتون بحالة من عدم الاستقرار خاصة بعد رحيل المدرب جوليان لوبيتيغي قبل أيام فقط من بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، تاركا مكانه للمدرب السابق لنادي بورنموث غاري أونيل، ولكن على الرغم من ذلك، هناك بعض التفاؤل في صفوف «الذئاب» بالنظر إلى التعاقدات الجديدة في فترة الانتقالات الصيفية، كما أن الفريق خاض عددا من المباريات الودية دون هزيمة قبل انطلاق «البريمييرليغ».



إلى ذلك، دك نيوكاسل شباك ضيفه استون فيلا 5-1 مساء أمس الأول.



واستهل برايتون مشواره بقوة برباعية 4-1 في مرمى ضيفه لوتون الصاعد هذا العام الى دوري الأضواء بعد غياب 31 سنة.



وسقط ايفرتون الذي أفلت الموسم الماضي من الهبوط الى المستوى الثاني على أرضه ضد فولام 0-1، وتعادل وست هام مع مضيفه بورنموث 1-1.