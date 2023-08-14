تقدم المدرب روبرتو مانشيني (58 عاما) بشكل مفاجئ باستقالته من منصب المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم بعد خمس سنوات قضاها في المنصب قاد خلالها الفريق للفوز بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020).



وأعلن الاتحاد الإيطالي للعبة أمس أن مانشيني تقدم باستقالته مساء السبت، وأن الاتحاد سيحدد خلال الأيام المقبلة المدرب الذي سيخلفه في قيادة الفريق. وكان لقب «يورو 2020»، الذي توج به الفريق في منتصف عام 2021، هو أفضل إنجاز لـ «الآزوري» منذ فوز الفريق بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا.



ولم يكشف الاتحاد الإيطالي عن السبب وراء الاستقالة المفاجئة لمانشيني، الذي قاد الفريق لنهائيات بطولة دوري أمم أوروبا، وحل ثالثا مع الفريق بعد الخسارة أمام نظيره الإسباني في الدور قبل النهائي للبطولة في يونيو الماضي.



وكان «الآزوري» غاب عن بطولة كأس العالم 2022 في قطر بسبب إخفاقه في الملحق الأوروبي الفاصل بالتصفيات.



ويحتل «الآزوري» المركز الثالث في مجموعته بتصفيات «يورو 2024» برصيد ثلاث نقاط من مباراتين، ويخوض الفريق مباراتيه التاليتين بهذه التصفيات أمام منتخبي مقدونيا الشمالية وأوكرانيا في سبتمبر المقبل.