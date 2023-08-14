عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن وزارة الأشغال العامة تعتزم تحديث بيانات مقدمي الخدمات الاستشارية الهندسية المحلية المسجلة لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لجميع التخصصات لعام 2023.



وأضافت المصادر أن مقدمي الخدمات الاستشارية للهندسية المحلية التي لديها اسم مستخدم وكلمة سر لدى الوزارة عليهم الالتزام بالدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة لتحديث بياناتها.



ولفتت الى انه يجب كذلك التزام مقدمي الخدمات الاستشارية للهندسية المحلية التي ليس لديها اسم مستخدم وكلمة سر لدى الوزارة «التسجيل أول مرة» مراجعة قسم تأهيل المقاولين والاستشاريين بالوزارة، مع شهادة تسجيل مقدم الخدمة الاستشارية من قبل الجهاز المركزي للمناقصات وبعض الاوراق الاخرى منها رخصة مزاولة المهنة للبيوت الاستشارية، وان مواعيد المراجعة لمقدم الخدمات الاستشارية الهندسية من 20 إلى 24 أغسطس الجاري.