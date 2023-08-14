تحتفل «دي إتش إل» DHL مع كيدزانيا الكويت بمرور 10 سنوات على الشراكة المستمرة، حيث أعرب المدير العام لشركة دي إتش إل الكويت مكرم رعد عن فخره بهذه الشراكة ورغبته في استمرار تثقيف الأطفال حول أهمية العمل وفق توقيتات محددة وضمان الأمان والدقة عند القيام بعمليات النقل والتسليم لتحقيق الأهداف، مؤكدا أن «دي إتش إل» فخورة بإمكانية تعلم الأطفال أهمية العمل الجماعي والاتصالات وإدارة المعلومات وخدمة العملاء داخل مؤسسة «دي إتش إل» في «كيدزانيا الكويت».



وتعتبر محاكاة وظيفة التعامل مع الطرود أحد أكثر الأنشطة انتشارا في «كيدزانيا الكويت»، حيث يتم التركيز على تعليم الأطفال كل الخطوات بداية من التسلم، ووصولا إلى تسليم الطرود، إلى أكثر من عشرين مؤسسة في كيدزانيا الكويت، بما يؤدي إلى محاكاة خدمات البريد السريع التي تقدمها شركة «دي إتش إل»، لوجهات عالمية ويمكن للأطفال محاكاة أدوار حاملي الطرود، وارتداء زي «دي إتش إل» الأصلي المصمم بواسطة الشركة نفسها، وكما هو الحال مع موظفي «دي إتش إل» الحقيقيين، فإنهم يديرون كل الخدمات اللوجستية مثل: عمليات التعبئة داخل الأظرف والأسطوانات والحاويات من وإلى المؤسسات.



و«دي إتش إل» شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية، وهي «شركة الخدمات اللوجستية لكل العالم وتعتز بخبرتها في الشحن الدولي السريع جوا وبحرا وبرا وعبر السكك الحديدية، كما تتعاقد على تقديم خدمات لوجستية وبريدية دولية لصالح عملائها، وهي بمنزلة شبكة عالمية تضم أكثر من 220 دولة وإقليما وتقدم للعملاء جودة خدمة فائقة ومعرفة محلية راسخة لتلبية متطلبات سلسلة التوريد الخاصة بهم، وتتحمل مسؤوليتها الاجتماعية من خلال دعم حماية المناخ وإدارة الكوارث ودعم التعليم».