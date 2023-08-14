استقبل مسرح جامعة الملك خالد في مدينة أبها، عروض المسرحية الكوميدية «المحترمين» للمخرج عبدالعزيز صفر، ضمن فعاليات جولة المملكة، وسط إقبال جماهيري ملحوظ سعدوا بأحداث المسرحية التي دارت حول مجموعة من الأشخاص، وهم تحديدا رؤساء مجلس القرية، والمنظمة التي يرأسها «محضر خير» خالد المظفر، إذ يقومون بالتحكم في قرارات وشؤون القرية التي ينتمون إليها، قبل أن يذاع بعد ذلك عنهم صيت الفساد، فتحدث العديد من المواقف في قالب كوميدي راق ودراما مسرحية جميلة.



المسرحية من إخراج وتأليف عبدالعزيز صفر، ومن بطولة: خالد المظفر، ومحمد الدوسري، وإيمان فيصل، وزينب أحمد «زنقوليا»، وإبراهيم الشيخلي، ومهدي دشتي.