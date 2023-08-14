بيروت - بولين فاضل



نفت الفنانة نادين نسيب نجيم ذهابها إلى المحكمة كمدعى عليها من طليقها هادي الأسمر، مؤكدة زيف تقارير إعلامية وأنها الطرف المدعي لا عكس، وقالت في منشور عبر حساباتها على الـ «سوشيال ميديا»: «بس للتوضيح: انا مدعي عليه طليقي ومن كم أسبوع نزل على المحكمة بس ما حدا عرف لانه أنا ما بحكي لحدا أسراري، مبارح نزلت أنا لانه مدعي عليه وفي عنا كان جلسة المفروض سرية وبكل احترام اتكتمت عن الموضوع، بس متل العادي شربل الاسمر الداعم الاول لطليقي هادي الاسمر نشر خبرا كاذبا وقلب الحقيقة وصرت أنا المدعى عليها».



وأوضحت: «أنا مدعية عليه بكذا قصة وممنوع حدا يكذب لأنه ما رح اسكت بقى عن حقي مين ما كان يكون، 4 سنين عم أتعذب وساكتة بس توصل القصة لقلب الوقائع؟ لاء لحد هون وبس ما رح اسكت أبدا عن كرامتي وكرامة ولادي».



يذكر أن نادين نسيب نجيم تزوجت بالأسمر في 16 يونيو من عام 2012، ورزقت منه بولدين هما «هيفن» في عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر من عام 2019 أعلنت عن انفصالهما وديا، وأعلنت في سبتمبر الماضي خطوبتها إلى رجل الأعمال ناريغ ناربيكيان.