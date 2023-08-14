مبارك الخالدي



يلتقي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم اليوم مع منتخب ميانمار في ختام معسكر الأزرق المقام بتايلند استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة.



وكان الأزرق قد لعب خلال معسكرة التايلندي مباراة واحدة وكانت أمام المنتخب البحريني انتهت بالتعادل السلبي.



ومن المقرر أن تعود بعثة الأزرق إلى البلاد غدا في ختام المعسكر الذي امتد نحو 18 يوما ركز من خلاله الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ايميلو بيكسي على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين والوصول إلى اقصى مراحل الانسجام المطلوبة، ويستعد منتخبنا لخوض استحقاقين مهمين خلال الشهر المقبل وهما منافسات المجموعة السادسة من تصفيات كاس آسيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها في قطر 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، حيث تضم مجموعة الأزرق منتخبات العراق ومكاو وتيمور الشرقية وتنطلق منافساتها 6 من الشهر المقبل. كما سيتوجه الأزرق بعدها إلى الصين للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالفترة من 19 المقبل حتى 8 من أكتوبر، ووقع منتخبنا الأولمبي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وتايلند.



ومن المتوقع أن تحسم اللجنة الفنية باتحاد الكرة المرحلة الأخيرة من استعدادات الأزرق قبل خوض التصفيات، إذ تدرس اللجنة مقترحا للسفر إلى معسكر خارجي يقام في الإمارات بهدف الحفاظ على تجانس اللاعبين والدخول في أجواء التصفيات مبكرا.