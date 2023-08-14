الدوحة- فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن فوز الرئيس الفخري للاتحاد القطري لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن قارة آسيا حتى عام 2025. جاء ذلك بعد انتخابه خلال انتخابات الاتحاد العربي التي جرت على هامش الجمعية العمومية الـ 27 للاتحاد العربي بالسعودية.



من ناحية أخرى، ارتفعت القيمة السوقية لدوري نجوم قطر، وذلك قبل انطلاق البطولة الأربعاء المقبل، حيث بدأت الأندية القطرية في تدعيم صفوفها بالمحترفين خلال «الميركاتو الصيفي» الذي بدأ 27 يونيو الماضي، ويغلق أبوابه في 18 سبتمبر المقبل، لتبلغ القيمة السوقية حاليا 242 مليون دولار، طبقا لإحصائيات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات الفرق واللاعبين.



ويتصدر نادي السد كأعلى قيمة سوقية، حيث تبلغ 50.09 مليون دولار، ويأتي في المرتبة الثانية نادي الريان بـ49.07 مليون دولار، والدحيل ثالثا بـ 41.44 مليون دولار.



وعلى مستوى اللاعبين، يأتي البرازيلي روجر غيديس، لاعب نادي الريان والمنضم حديثا من صفوف كورينثيانز البرازيلي في صدارة أعلى لاعبي المسابقة من حيث القيمة السوقية بـ 10.95 ملايين دولار، وبنفس القيمة يأتي مواطنه جيوفاني هنريكي، لاعب نادي السد، الذي انضم في انتقالات الصيف قادما من صفوف بالميراس البرازيلي، لكنه سيغيب عن السد لإصابته في الرباط الصليبي والغضروف.