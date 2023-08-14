هادي العنزي



واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية نتائجه المتميزة في معسكره التدريبي في العاصمة الصربية بلغراد، وذلك بعدما تغلب على نظيره سميديرفو 5-1 في ثالث مبارياته الودية، حيث سبق له الفوز على زيليزنكار 1-0، والتعادل مع غرافيكار 3-3، والأندية تعد من بين الفرق المميزة في صربيا.



وقد أنهى السماوي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهدف سجلها ابودو ايساكا، وفواز عايض، واليكس ليما، وفي الشوط الثاني أضاف ليما هدفه الشخصي الثاني، والرابع لفريقه، فيما تكفل فهد المجمد بتسجيل الهدف الخامس.



وحرص المدرب الوطني د. محمد المشعان على إشراك أغلب اللاعبين الجاهزين بدنيا في المباراة، وذلك للتأكيد على تحقيق الانسجام المطلوب بينهم، والوصول إلى افضل جاهزية ممكنة، قبل العودة إلى الكويت والمقرر لها الخميس المقبل. من جهة أخرى، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل مساء اليوم، ثالث مبارياته الودية في معسكره التدريبي بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي رديف الوكرة القطري.



وقد سبق لـ «أبناء أبو حليفة» لعب مباراتين وديتين مع الوعب، ومسيمير القطريين، خسرهما تواليا بذات النتيجة 0-1، ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد العزب لإتاحة الفرصة لجميع اللاعبين على حد سواء، سعيا للوصول إلى أفضل توليفة ممكنة قبل انطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى بفترة كافية.