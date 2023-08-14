عبدالعزيز جاسم



تغادر اليوم بعثة الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة مدينة إزميت التركية بعد أن اختتم معسكره الذي استمر لما يقارب ثلاثة أسابيع خاض خلالها 3 مباريات ودية، تعادل في مباراة واحدة أمام أم صلال القطري، وخسر في مواجهتين من الخليج السعودي ومعيذر القطري.



كما قرر الجهازان الفني والإداري إلغاء مباراة اف سي سوكليا المولدوفي التي كان مقررا لها أول من أمس بسبب الأحوال الجوية حفاظا على سلامة اللاعبين.



ومن المقرر أن يمنح المدرب البرازيلي سيرجيو فارياس راحة لجميع اللاعبين اليوم قبل المغادرة، على أن تستأنف التدريبات مرة أخرى على ستاد الصداقة والسلام الأربعاء المقبل.



من جهته، يخوض الفريق الأول لكرة القدم في النصر آخر مبارياته الودية في معسكره الصربي عندما يلتقي اليوم مع فريق نوفي بيوغراد الصربي، على أن تقام المباراة في بلغراد بعد أن غادر الوفد مدينة زلاتيبور أمس.



وسيغيب عن مواجهة اليوم راشد المطيري بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة.



وحقق العنابي الانتصار في جميع مبارياته الأربعة السابقة في المعسكر على فرق يديتسفا واجستي الصربيين ومصفوت الإماراتي والسيلية القطري.