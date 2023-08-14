مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي الألماني توماس برداريش بالمردود الفني لمعسكر الفريق الذي أقيم في تركيا. وقال برداريش عقب وصل بعثة الأخضر إلى البلاد في تصريح ذكره الموقع الرسمي للنادي «إن المعسكر كان ناجحا والفريق يسير بشكل ممتاز، لكننا نعاني من إصابات نأمل أن يتم التعامل معها قبل انطلاق الموسم».



وأضاف: حققنا التوازن المطلوب في الفريق من خلال الانسجام بين اللاعبين سواء المحترفون الجدد أوعناصر الفريق، وحاليا لدينا أسبوعان قبل انطلاق بطولة الدوري، وهي فترة كافية للتجهيز والإعداد البدني والذهني بشكل نهائي.



وتابع: أنا مقتنع بأننا سنقدم موسما جيدا جدا في ظل ما أشاهده من تعاون كبير بين اللاعبين والجهازين الإداري والفني ودعم مجلس إدارة النادي ومؤازرة جماهير الفريق.



من جهته، يلتقي القادسية في معسكره المقام بالإسكندرية فريق زد المصري الصاعد حديثا لدوري المحترفين، وذلك في ختام معسكر الأصفر في مصر، إذ يأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم تقديم مستوى افضل يطمئن من خلاله جماهير القادسية.