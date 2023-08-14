محمد الجلاهمة



قضت محكمة الجنح المستأنفة بتأييد براءة مواطن من سب طليقته في موقعي انستغرام وتويتر. وكان الادعاء العام اتهم المتهم بسب طليقته علنا في موقعي انستغرام وتويتر بعبارات «حسبي الله على كل ظالم ياللي مانعين الولد من شوفة أبوه». وفي حين أنكر المتهم ما أسند إليه من اتهام، حضرت أمام المحكمة المحامية دلال لافي المطيري بصفتها وكيلة عن المتهم، مؤكدة أنه كتب العبارات سالفة، وكان يشتكي فيها إلى الله ولم يوجه كلامه للشاكية وهناك خلافات بين طرفي القضية. ودفعت المحامية المطيري بالتشكيك في صحة الاتهام وانعدام الدليل اليقيني وخلو الأوراق مما يثبت توافر القصد الجنائي للمتهم، فضلا عن أن العبارات لا تشكل جريمة السب.