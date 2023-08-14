أسفرت إحصائية تظهر حصاد الحملات الأمنية لشرطة النجدة خلال الفترة من 5/8/2023 حتى 11/8/2023، عن ضبط 25 شخصا مسجلة عليهم قضايا ومطلوبين، كما أحال رجال النجدة 37 شخصا للحجز التحفظي على خلفية مخالفات جسيمة وتسجيل عدد 27222 مخالفة مرورية متنوعة وضبط وإحالة 44 مركبة مطلوبة إلى جهات الاختصاص.



كما أحيل 15 شخصا للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وشخصان بحالة غير طبيعية و11 شخصا مسجل عليهم بلاغ إلقاء قبض و4 أشخاص عليهم بلاغ تغيب و24 شخصا لانتهاء الإقامة.



هذا، وتمت إحالة الجميع إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.