منصور السلطان



استطاع رجال مباحث العاصمة والفروانية إلقاء القبض على وافدين من الجنسية الآسيوية يزاولان مهنة الصيدلة بدون ترخيص في قضيتين منفصلتين، والعثور على كمية من الأدوية وبعض الأجهزة الطبية بحوزتهما.



وجاء في تفاصيل القضية الأولى، أنه وردت معلومات سرية لرجال مباحث العاصمة تفيد بأن وافدا آسيوي الجنسية يزاول مهنة الصيدلة، وأن عددا من الوافدين يترددون عليه في منزله لتلقي العلاج وصرف أدوية لهم، وبعد بحث وتحر استمر لعدة أيام اتضح أن الوافد الآسيوي يزاول مهنة الصيدلة، وأغلب زبائنه من مواطنيه، فتم إصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة مسكنه وإلقاء القبض عليه، وبتفتيش منزله عثر على كمية كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية، وخلال التحقيق معه اعترف بأنه يزاول مهنة الصيدلة منذ عدة شهور، وأن أغلب زبائنه من مواطنيه.



أما القضية الثانية فكانت في منطقة جليب الشيوخ، حيث وصلت معلومات لرجال مباحث الفروانية تفيد بأن وافدا آسيوي الجنسية يمارس الصيدلة وعلاج الوافدين بدون ترخيص، فتم إرسال مصدر سري له، وخلال عملية فحصه للمصدر وإعطائه علاجا داهم رجال المباحث منزله وألقوا القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من الأدوية والوصفات العلاجية ومبلغ مالي، وخلال التحقيق معه اعترف بأنه يمارس الصيدلة والطبابة على مستوى ضيق منذ شهور، وأنه يتقاضى مبلغا ماليا نظير عمله.



وبعد الانتهاء من التحقيق، تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة.