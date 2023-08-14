قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) امس، إن علماء من روسيا بدأوا في تحليل البيانات الأولى التي تلقتها مركبة الفضاء «لونا-25» بعد تشغيل الأجهزة العلمية الموجودة على متنها للمرة الأولى. و«لونا-25» هي أول مركبة فضاء تطلقها روسيا للهبوط على سطح القمر منذ 47 عاما، في محاولة لتصبح أول دولة تقوم بهبوط سلس على القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة يعتقد أنها تحتوي على جيوب من جليد الماء. وقالت «روسكوسموس»: «حصلنا على بيانات القياس الأولى الخاصة بالرحلة المتجهة إلى القمر، وبدأ الفريق العلمي للمشروع في معالجتها».