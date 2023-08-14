شريف حمدي



مع استمرار الزخم الإيجابي لبورصة الكويت، حافظت صناديق الاستثمار على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية خلال شهر يوليو الماضي، وذلك استكمالا للشهر الذي سبقه، وهو ما ظهر من خلال المكاسب الجماعية لكل صناديق الاستثمار المحلية بشقيها التقليدي والإسلامي.



إذ حققت صناديق الاستثمار التقليدية مكاسب خلال الشهر الفائت 0.7% ووصلت حتى 5.1%، فيما تراوحت مكاسب الصناديق الإسلامية بين 1% و3.4%.



وكانت البورصة الكويتية حققت مكاسب ملحوظة لكل مؤشراتها خلال تعاملات يوليو الماضي، وذلك باستمرار النشاط الإيجابي لكل أنواع الأسهم خاصة القيادية التي حظيت بإقبال لافت على مدار الشهر، فضلا عن عدد من الأسهم المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي، وهو ما تبلور في تحقيق مكاسب سوقية بلغت 1.3 مليار دينار.



ويعزز أداء البورصة الإيجابي في هذه المرحلة، توالي إفصاحات الشركات والبنوك عن النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي والتي تأتي محملة بنمو في الأداء، وبتوصيات بتوزيع أرباح مرحلية، فضلا عن استمرار سعر النفط الكويتي فوق مستوى 85 دولارا للبرميل.



وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» وفقا لتقرير صادر عن شركة كامكو انفست، أن 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، تباين أدائها خلال الأشهر الـ 7 الأولى من 2023، وفيما يلي التفاصيل:



٭ تحولت 5 صناديق محلية وجميعها تقليدية للمكاسب بنهاية يوليو الماضي بعد النشاط الإيجابي خلال الشهرين الأخيرين.



٭ جاء صندوق الرؤية المدار من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي - كميفك، بالصدارة من بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو بمكاسب 2.18%.



٭ تلاه صندوق كامكو الاستثماري المدار من شركة كامكو انفست بنسبة 2.14.



٭ ثالثا حل صندوق الوسم المدار من قبل الكويتية للاستثمار بنسبة 1.54%.



٭ في المرتبة الرابعة جاء صندوق وفرة الذي تديره شركة وفرة للاستثمار الدولي محققا 1.53% مكاسب.



٭ خامسا حل صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول المدار من كامكو انفست بمكاسب وصلت لـ 1.08%.



٭ واستمرت 7 صناديق تقليدية في الدائرة الحمراء منذ بداية السنة، ولكنها نجحت مع تحسن أداء سوق الأسهم في تقليص خسائرها بشكل كبير، وباتت على أعتاب التحول للمكاسب.



٭ في المقابل استمرت جميع الصناديق الإسلامية بالسوق المحلية في دائرة الخسائر، ويبدو ايضا انها في طريقها للتحول للمكاسب بتقليص خسائرها في الشهرين الماضيين.



خليجيا، على مستوى الصناديق التقليدية واصل صندوق الأهلي الخليجي المدار من قبل الأهلي كابيتال قائمة الأفضل أداء منذ بداية السنة بـ 9.27%، أما على مستوى الصناديق الخليجية الإسلامية، فتصدرها صندوق الأسهم المحلية والخليجية المدار من قبل بوبيان كابيتال للاستثمار بنسبة 9.13%.



عربيا، على مستوى الصناديق التقليدية، جاء صندوق الأثير للاتصالات المدار من قبل الكويتية للاستثمار بالصدارة بـ 9.02%، فيما جاء صندوق زاجل للخدمات والاتصالات المدار من شركة الاستثمارات الوطنية بالصدارة بنسبة 13.18%، وهي أعلى نسبة مكاسب من بداية السنة.