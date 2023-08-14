ادانا الناصر: النتائج تعكس جهودنا المتواصلة لتعزيز كفاءة وأداء شركات محفظتنا بهدف خلق قيمة أكبر لمساهمينا

حققنا أداءً إيجابياً بفضل النتائج الممتازة لأنشطتنا المصرفية الأجنبية والقطاع الغذائي والخدمات اللوجستية والنفطية

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2023، حيث حققت الشركة صافي ربح بقيمة 10.4 ملايين دينار، بتسجيل قفزة بنسبة 89%، وذلك مقارنة بـ 5.5 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن ربحية السهم خلال هذه الفترة بلغت 1.5 فلس للسهم الواحد، وذلك مقارنة



بـ 0.8 فلس للسهم الواحد خلال الفترة المقابلة من عام 2022.



أما في الربع الثاني من العام (للأشهر الـ 3 المنتهية في 30 يونيو 2023)، فقد حققت الشركة أرباحا صافية بقيمة 5.2 ملايين دينار، مقارنة بـ 2.2 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الماضي مسجلة بذلك زيادة بنسبة 136%.



وحققت الشركة خلال الربع الثاني إيرادات مجمعة بقيمة 595.5 مليون دينار، بزيادة نسبتها 81%، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، والتي كانت قد بلغت 329.2 مليون دينار.



أما إجمالي الأصول المجمعة فقد بلغ مع نهاية النصف الأول من العام 11.9 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بـ 11.4 مليار دينار، كما في نهاية عام 2022.



وفي معرض تعليقها على هذه النتائج، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «نجحنا خلال النصف الأول من العام الحالي بتحقيق أداء إيجابي، وذلك بشكل رئيسي بفضل النتائج الممتازة التي حققتها أنشطتنا المصرفية الأجنبية، والقطاع الغذائي والخدمات اللوجستية إلى جانب الخدمات النفطية، إن نتائج الربع الثاني من العام ترجمة فعلية للجهود المتواصلة التي نبذلها في سبيل تعزيز كفاءة وأداء شركات محفظتنا بهدف خلق قيمة أكبر لمساهمينا».