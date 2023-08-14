أعلنت شركة أصول للاستثمار عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من عام 2023، حيث أظهرت النتائج المالية تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 1.27 مليون دينار، بربحية سهم بلغت 10.06 فلوس للسهم الواحد وبنسبة نمو بلغت 12.25%.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغ 1.68 مليون دينار، وقد بلغ إجمالي الموجودات 21.89 مليون دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة 15.11 مليون دينار، وذلك كما في 30 يونيو 2023.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة أصول للاستثمار سليمان العميري إن هذا التطور الجيد في وضع الشركة يعود إلى التحسن الملحوظ في أداء المحفظة الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023.



وقال العميري إن الشركة تتمتع بأداء ممتاز وبنتائج إيجابية، على الرغم من تقلبات السوق في مختلف أسواق المال على الصعيدين المحلي والعالمي، واستمرار الآثار السلبية التي انعكست على الأسواق المحلية والعالمية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن متانة المركز المالي للشركة وسياستها المتحفظة والمبنية على أسس استثمارية صلبة والتي تعتمد في نهجها على تنويع الاستثمارات أثبتت قدرة الشركة على تحقيق النتائج الجيدة.