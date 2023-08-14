لؤي الخرافي: النتائج المتميزة تعكس قدرة المجموعة على النمو والتطور وسط تحديات الأسواق العالمية

إستراتيجيتنا للنمو طموحة بتنويع الاستثمارات والتوسع بأنشطة تضمن زيادة الدخل بالعملات الأجنبية

المجموعة خططت لضخ 170 مليون دولار استثمارات في 2023 لتمويل توسعات الشركات التابعة

نتطلع بتفاؤل لفترة النصف الثاني من 2023 لجني ثمار التوسعات الكبيرة التي تقوم بها «القابضة»

المجموعة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة إجمالية 124 مليون دولار خلال 2023

ملتزمون بالعمل على تنفيذ رؤية طويلة الأمد تضمن النمو المستدام للمجموعة وتعظم عوائد مساهمينا



أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن نتائجها المالية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وذلك وفقا للقوائم المالية والمعدة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 100 مليون دولار، وإيرادات تشغيلية بلغت 365 مليون دولار، كما بلغ إجمالي أصول الشركة ملياري دولار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 606 ملايين دولار خلال نفس الفترة.



وتعليقا على النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية لؤي الخرافي: «نجحت المجموعة في تحقيق نتائج مالية جيدة خلال النصف الأول من 2023 وذلك استنادا الى مركزها المالي القوي ومعدلات الربحية المرتفعة لشركاتها التابعة، وكذلك مهارة فريق العمل في اقتناص فرص التوسع في المجالات المختلفة، لتحقيق النمو والاستدامة في معدلات الربحية على الرغم من التحديات التي تمر بها الأسواق العالمية».



وذكر الخرافي «نتطلع بتفاؤل للنصف الثاني من 2023 وإلى جني ثمار التوسعات الكبيرة التي تقوم بها الشركة القابضة، حيث ان المجموعة خططت لضخ استثمارات بقيمة 170 مليون دولار خلال عام 2023 لتمويل التوسعات في أعمال الشركات التابعة، وقمنا بالفعل بضخ استثمارات بلغت 100 مليون دولار خلال النصف الأول من العام وسنستكمل ضخ 70 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2023».



وتابع بالقول: «تشمل تلك التوسعات إضافة خطوط انتاج في شركة سبريا، وزيادة حصة المجموعة في شركة الإسكندرية للأسمدة الى 69%، وشراء مولدات إضافية لشركة الكهرباء بسعة 20 ميجاوات، وكذلك ضخ استثمارات لحفر آبار جديدة من خلال شركة شمال سيناء التي تمتلك حقل للغاز بمنطقة امتياز شمال سيناء البحري، بالإضافة إلى استكمال التكلفة الاستثمارية الخاصة بالخط الجديد لإنتاج الخشب المضغوط متوسط الكثافة «MDF» بشركة النيل للأخشاب، ومن المتوقع أن تنعكس تلك الاستثمارات بشكل إيجابي على نتائج أعمال القابضة خلال الفترة المقبلة».



وأضاف: «ملتزمون بالعمل على تنفيذ رؤية طويلة الأمد لتحقيق النمو المستدام للمجموعة، بما يحقق مصالح المساهمين والعملاء وذلك وفقا لاستراتيجية طموحة للنمو تعمل على تنويع الاستثمارات والتوسع في الأنشطة التي تضمن زيادة مصادر الدخل بالعملات الأجنبية».



واختتم الخرافي تصريحاته بالقول: «بالنيابة عن مجلس الإدارة أتقدم بجزيل الشكر إلى مساهمي الشركة على ثقتهم الغالية، وكذلك إلى الإدارة التنفيذية وموظفينا الأكفاء نظرا لالتزامهم وتفانيهم في سبيل الارتقاء بالأداء.



أداء الشركات التابعة والزميلة



من جانبه، استعرض العضو المنتدب م.شريف الزيات أداء الشركات التابعة والزميلة خلال النصف الأول من 2023، التي انعكست ايجابيا على النتائج المالية للشركة القابضة، مشيرا إلى أداء شركة سبريا مصر المملوكة بنسبة 100% للقابضة التي نجحت خلال النصف الأول من 2023 في تحقيق إيرادات تعادل ما قيمته 94 مليون دولار وصافي ربح يعادل 50 مليون دولار، وتعد شركة سبريا صرحا صناعيا عملاقا يضم 14 مصنعا على مساحة 117 ألف متر مربع وتعمل في قطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، كما تعتبر إحدى الشركات الرائدة بالشرق الأوسط في إنتاج الفورمالديهايد ومركبات اليوريا والميلامين والغراء الجاف والسائل وراتنجات الفينول والفورميكا وحمض الكبريتيك وتقوم بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 53 دولة حول العالم في الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا.



وعن أداء شركة الاسكندرية للأسمدة والمملوكة بنسبة 69% للقابضة، فعلى الرغم من الانخفاض العالمي الذي حدث في أسعار الأسمدة فقد نجحت شركة الإسكندرية خلال النصف الأول من 2023 من تحقيق مبيعات بقيمة 132 مليون دولار، حيث تمكنت الشركة خلال الفترة من زيادة مبيعات تصدير سماد اليوريا لتصل إلى 259 ألف طن وحققت صافي ربح بلغ 43 مليون دولار خلال النصف الأول من 2023، وتعد شركة الإسكندرية للأسمدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة الأسمدة النيتروجينية، حيث إنها الشركة الوحيدة في مصر التي تقوم بإنتاج نترات السلفات المحبب، كما أن مصنع الشركة قد تم إنشاؤه باستخدام أعلى التقنيات في مجال صناعة الأسمدة، وتقوم الشركة بتصدير 70% من إجمالي إنتاجها إلى الأسواق العالمية.



وبالإشارة إلى قطاع الطاقة Nat Energy التابع للشركة القابضة والذي يشمل مجموعة من الشركات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في مجال توزيع الغاز الطبيعي وتوليد الكهرباء وتوزيعها، فقد بلغت إجمالي إيرادات القطاع خلال النصف الأول من 2023 ما يعادل 59 مليون دولار وحقق القطاع صافي ربح يعادل 20 مليون دولار خلال نفس الفترة.



ومن خلال الشركات التابعة لذلك القطاع وهي (شركة ناتجاس/ شركة الفيوم للغاز/ شركة النوبارية للغاز) تم تصميم وتشغيل أكثر من 12 ألف كيلومتر من شبكات الغاز وفقا لأحدث التقنيات والمعايير المتعارف عليها دوليا، ومن خلال تلك الشبكات يتم توزيع أكثر من 500 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا الى أكثر من 2 مليون منزل و11 ألف منشأة تجارية وحوالي ألف مصنع، كما تتم حاليا دراسة التوسع في نشاط تطوير توزيع الغاز في دول في الشرق الأوسط وافريقيا، وخصوصا الدول التي تتمتع باحتياطيات مرتفعة من الغاز الطبيعي.



ومن خلال الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء التابعة لقطاع الطاقة يتم حاليا توليد 115 ميجاواط من الكهرباء من خلال محطات تمتلكها الشركة تم بناؤها باستخدام اعلى التقنيات الفنية، كما يتم توزيع 215 ميجاواط كهرباء في منطقة برج العرب وانشاص والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، حيث نجحت الشركة مؤخرا في الحصول على امتياز توزيع الكهرباء بمنطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بمساحة 10 ملايين متر مربع لمدة 25 عاما، وتنوي الشركة حاليا التركيز على النمو في نشاط توزيع الكهرباء وتطمح إلى مضاعفة قدراتها المذكورة خلال الخمس سنوات المقبلة.



كما تمتلك القابضة نسبة 100% من شركة شمال سيناء للبترول والتي تمتلك حق امتياز حقل شمال سيناء البحري، ونجحت شركة شمال سيناء للبترول خلال النصف الأول من عام 2023 في تحقيق ايرادات بلغت 30 مليون دولار وصافي ربح بقيمة 16 مليون دولار، كما نجحت خلال نفس الفترة في زيادة مساحة الامتياز بنسبة 50% من 300 كيلومتر مربع إلى 440 كيلومترا مربعا، ويبلغ معدل إنتاج الشركة اليومي حاليا 57 مليون قدم مكعبة من الغاز، كما قامت شركة شمال سيناء بالبدء في تركيب المنصات البحرية الخاصة بتنفيذ المرحلة «3 ب» لحفر مجموعة آبار جديدة باسم اتون 1 و2KSE بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت 68 مليون دولار».



818 مليون دولار الأرباح الموزعة منذ التأسيس



خلال عام 2023 قامت القابضة بتوزيع أرباح نقدية لصالح مساهمي الشركة عن عام 2022 بقيمة 124 مليون دولار بواقع 11 سنتا أميركيا للسهم، ليبلغ إجمالي الأرباح الموزعة لصالح المساهمين منذ تأسيس الشركة في عام 1997 حتى عام 2022 ما قيمته 818 مليون دولار.

ويتم تداول أسهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بالدينار الكويتي في بورصة الكويت وبالدولار الأميركي وبالجنيه المصري في البورصة المصرية، وقد بلغت القيمة السوقية للشركة القابضة 1.13 مليار دولار في أغسطس 2023.



197 % العائد على السهم في آخر 5 سنوات



حقق سهم القابضة عائدا في بورصة الكويت وصل الى 197% في آخر 5 سنوات ويمثل ذلك ضعف عائد الاستثمار الذي حققه المؤشر العام لبورصة الكويت خلال نفس الفترة.





الشركة بين الأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



تأسست الشركة القابضة المصرية- الكويتية والمقيدة في بورصة الكويت والبورصة المصرية في عام 1997، وعلى مدى العقود الماضية أصبحت من أكبر الشركات الاستثمارية الرائدة والأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث إن لديها محفظة متنوعة من الاستثمارات تغطي خمسة قطاعات رئيسية وهي الأسمدة والبتروكيماويات واستخراج وتوزيع الغاز وتوليد الكهرباء وتوزيعها وأيضا التأمين وخدمات التمويل غير المصرفي.

وتسعى القابضة المصرية- الكويتية إلى الاستمرار في تحقيق معدلات مرتفعة للعائد على الاستثمار من خلال محفظة استثمارات قوية وفريق إدارة محترف.