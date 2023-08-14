أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) توقيع اتفاقية مع شركة الصوان قروب، الرائدة في مجال السياحة الطبية، وذلك بهدف توفير خدمة تمويل العلاج بالخارج للعملاء، والذي يعد الأقوى من نوعه بقيمة 25 ألف دينار، مع إمكانية السداد بنظام الأقساط الميسرة والمريحة لغاية 36 شهرا كحد أقصى.



وبهذه المناسبة، قال رئيس المبيعات المركزية في KIB عبدالعزيز الشمري: «يعتبر KIB أول بنك في الكويت يوفر هذا النوع من التمويل من دون أرباح، وذلك انطلاقـــا من حرصه الدائم على تقديم حلــــول مصرفية مرنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبي احتياجــــات عملائـــه الصحيــــة، والتزاما منه بأن يكون شريكا حقيقيا لهم في جميع جوانب الحياة وتماشيا مع شعاره الأساسي بنك للحياة».



وأضاف الشمري انه يمكن للعملاء التمتــع بهذا التمويــــل الطبي، من خلال التقدم بالطلــــب عبر منصة Paytally الرقميــــة المبتكرة من KIB، أو زيارة شركة «الصوان قروب»، أو من خلال الاتصــــال بمركز خدمــــة عمـــــلاء البنك، أو بزيارة أحد فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الكويت.



وتتعامل شركة «الصوان قروب» مع أرقى المستشفيات والمنتجعات الصحية حول العالم، لاسيما في جمهورية التشيك وسلوفاكيا وپولندا وهنغاريا وألمانيا وتركيا، ولديها ممثلون متخصصون بهذا المجال في جميع تلك الدول، بما يضمن للعملاء الحصول على أفضل مستويات الخدمة ومتابعة خطتهم العلاجية بكل سهولة ويسر.



وتعتبر الشركة أحد أبرز مزودي الخدمة المميزين ضمن برنامج شركاء PayTally من KIB، حيث توفر خدمات السياحة الطبية، الترجمة، النقل من وإلى المطار وحجز المستشفى، وفقا لحاجة واختيارات العميل والتقارير الطبية مع تقديم خطة معتمدة للعلاج.



تجدر الإشارة إلى أن KIB يسعى إلى تأسيس علاقات وشراكات استراتيجية طويلة الأمد، وذلك التزاما بمسؤوليته تجاه عملائه، وتحقيقا لأهدافه الرامية إلى الارتقاء بتجربة الخدمات المصرفية، وخاصة التمويلية، إلى مستوى أكثر شمولا وتكاملا، وبما يتناسب مع أسلوب حياة العملاء العصري وتلبيـــة تطلعاتهـــم.