نظم بنك بوبيان ورشة عمل لطلبة كلية العلوم الإدارية- جامعة الكويت حول التحليل الوظيفي وأهمية الوصف الوظيفي في الموارد البشرية وذلك ضمن شراكته المستمرة مع جامعة الكويت.



وتم عقد ورشة العمل في مقر كلية العلوم الإدارية بحضور كل من مساعد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان يوسف أكبر ود.حسين علي من جامعة الكويت، وعدد من ممثلي إدارة الموارد البشرية في بنك بوبيان. وقال أكبر تعليقا على ذلك: «سعدنا كثيرا بهذا اللقاء مع طلبة كلية العلوم الإدارية ضمن التزامنا الدائم تجاه الشباب في مختلف المراحل التعليمية لاسيما الجامعية ودعمنا المتواصل لهم من خلال تعريفهم واطلاعهم على أهم سبل واتجاهات العمل الوظيفي وكيفية فهم وتحديد عوامل النجاح اللازمة لتطبيقها قي مجال عملهم المستقبلي».



وأوضح أن هذا التواصل الدائم إنما يؤكد حرص بنك بوبيان الدائم على تحقيق نمو مستدام مستند في المقام الأول على كوادر بشرية شابة وجيل طامح وواع تماما بضرورة معرفة التخطيط السليم لمستقبله الوظيفي لاستكمال مسيرته الناجحة في مختلف قطاعات الأعمال. وأضاف ان هناك ورشة عمل تناولت مناقشة «التحليل الوظيفي وأهمية الوصف الوظيفي» كونهما محورين مهمين من شأنهما رسم المستقبل الوظيفي للطلبة لاسيما في ظل ما يشهده قطاع سوق العمل من تطورات اصبحت مرهونة بما نشهده من تسارع مجريات لتواكب متطلبات العصر الحالي إلى جانب ضرورة مواكبتها لتوجهات الشباب في التعليم. وأكد أنه من خلال تجربتنا مع البيئة العملية في بنك بوبيان استطعنا خلق وظائف ومهام جديدة نجحنا من خلالها تشجيع فئة الشباب على الابتكار في مجالات عديدة إلى جانب صقل مهاراتهم في التفكير التصميمي وإيجاد الحلول المبتكرة وذلك بما يتماشى مع ما يمر به القطاع المصرفي من نقلة نوعية على مستوى المنتجات والخدمات المقدمة، مشيرا أن هذا الأمر سوف يتطلب بالضرورة توسعة نطاق التوظيف وجذب أنواع جديدة من المواهب والمهارات بما يتفق مع نماذج الأعمال المتغيرة لفهم احتياجات العملاء بشكل أكبر. وأوضح أكبر أن «التحليل الوظيفي» يعد عملية منظمة لجمع وتحديد وتحليل مجموعة من العوامل الهامة المتعلقة بالنجاح الوظيفي ضمن الهيكل الوظيفي لأي مؤسسة وذلك لتحديد واجبات ومهام وخصائص الاشخاص المؤهلين لهذه الوظائف لصقل مهاراتهم ورفع كفاءاتهم. وأشار ان عملية التحليل الوظيفي هي المرحلة الأساسية التي يتم الاستناد اليها في إدارة الموارد البشرية والتي يجب تطبيق معاييرها بأسلوب علمي سليم ودقيق لضمان القيام بعملية تقويم وتقييم ناجحة لأداء وظيفي بدرجة احترافية. وقال أكبر «أما الوصف الوظيفي فهو جزء لا يتجزأ من التحليل الوظيفي كونه شرطا أساسيا قائما يساعد المتقدمين لشغل وظيفية على تحديد أهم محاورها وعوامل النجاح فيها وإذا كانت تتماشى مع مهاراتهم وكفاءاتهم ما يساعدهم على اكتساب الخبرات التي يحتاجونها للحصول على أعلى أداء وتدرج وظيفي».